وزير العدل يتعهد بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي

وزير العدل السوداني اجتمع دكتور نصرالدين عبدالباري وزير العدل اليوم بفريق متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني ومعهد حقوق الانسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك بدعوة من السلطات السودانية. وأشاد عبدالباري بالفريق وعبر عن تقديره لعملهم الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان وتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية. من جانبهم عبر أعضاء الوفد الزائر (بحسب سونا) عن تقديرهم لتعاون جميع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين وتشجيعهم لتطوير الطب الشرعي في السودان فنياً واكاديمياً. وختم وزير العدل الاجتماع بتعهد وزارة العدل بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي بالعمل مع الجهات السودانية ذات الصلة لإعداد إطار قانوني ينظم الطب الشرعي في السودان بعد تسليم الفريق الارجنتيني تقريره التقييمي للحكومة السودانية. الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







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