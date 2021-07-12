WhatsApp يحصل على ميزة يطمح إليها الكثيرون

قالت مواقع مهتمة بشؤون البرمجة والتقنيات إن تطبيق WhatsApp يختبر ميزة جديدة تطلع المستخدمون للحصول عليها منذ سنوات.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على WhatsApp أطلقوا مؤخرًا النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل الرمز 2.21.140.9، والمخصصة لهواتف آيفون، ومع هذه النسخة يتم اختبار ميزة View Once التي اختبرت سابقا في النسخ التجريبية المخصصة لأجهزة أندرويد.

ومن خلال الميزة المذكورة (بحسب المواطن)سيتمكن أي مستخدم من إرسال صور وفيديوهات لأشخاص آخرين عبر التطبيق، وستختفي هذه الصور أو الفيديوهات مباشرة بعد أن يشاهدها المستلم لمرة واحدة، كما سيتلقى المرسل إشعارًا بأن المستلم فتح الرسالة وشاهد المحتوى قبل أن يحذف.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق WhatsApp يملك حاليًا ميزة مشابهة تقوم بحذف الصور والفيديوهات من أجهزة مستلمي الرسائل عبر التطبيق، لكن الميزة الحالية يمكن استعمالها في الدردشات لتختفي تلك البيانات من الأجهزة بعد أسبوع من إرسالها، بحسب موقع ixbit التقني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







