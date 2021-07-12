أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة على أهمية بسط الأمن والحد من الظواهر السالبة والدخيلة علي المجتمع. ووجه (بحسب سونا) لدى ترأسه بمكتبه اليوم إجتماع اللجنة القومية لحماية المدنيين بوضع تصور متكامل للمشكلات ذات الخصوصية بولاية الجزيرة .. هذا وكان الإجتماع قد ناقش السبل الكفيلة لمعالجة قضايا النازحين وتفعيل حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ورفع القدرات لمنسوبي المؤسسات العدلية والشرطية إلى جانب قضايا نزع السلاح وتعزيز آليات فض النزاعات. ودعا الإجتماع لإستكمال عمليات الحصر الجارية للنازحين واللاجئين بالولاية. الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة القومية لحماية المدنيين بالجزيرة تدعو لإستكمال حصر النازحين واللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.