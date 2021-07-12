سمير غانم في «العناية».. رد الأطباء على سؤال دلال عبدالعزيز !

فيما بدأت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الحديث والسؤال عن زوجها سمير غانم، اضطر الأطباء لإخفاء حقيقة وفاته قبل شهرين، والاكتفاء بإخبارها بأن حالته الصحية غير مستقرة، ولا يزال على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة. ووفق صحف مصرية (الإثنين)، قالت مصادر مقربة من العائلة أن دلال تشعر برحيل زوجها، لكنها تحاول تكذيب إحساسها ولا تلح في السؤال عليه(بحسب اليوم السابع) : قائلة: «أنا راضية بأمر الله». فيما حذر الأطباء ابنتيها دنيا وإيمي بضرورة كتمان خبر الوفاة، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج ما يؤدي لتدهور صحتها. يذكر أن دلال عبدالعزيز أصيبت بفايروس كورونا بعد انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني «ملوك الجدعنة».

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







