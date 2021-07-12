تسلم أكثر من ١٣ كيلو ذهب من جبل عامر

تسلمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية اكثر من ثلاثة عشر كيلوجراما من الذهب من مصنع جبل عامر لمعالجة مخلفات التعدين (الكرتة) والذهب الرسوبي.

وشهد وكيل وزارة المعادن د.عبدالله كودي والمدير العام للهيئة الجيولوجية د.محمد سعيد زين العابدين ميدانيا بمقر المصنع بجبل عامر بولاية شمال دارفور ناتج عمليات صهر خام الذهب لإنتاج السبائك الذهبية من المصنع الذي تديره هيئة الأبحاث الجيولوجية لمعالجة المخلفات والذهب الرسوبي الذي يتم جمعه من الأودية والخيران ومعالجته بواسطة المياه.

وأعلن(بحسب الحراك السياسي) وكيل الوزارة د.عبدالله كودي خلال كلمته للعاملين بمشروع جبل عامر بمقر المصنع بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور عن سياسات وإجراءات جديدة لتطوير العمل الإنتاجي بمشروع جبل عامر. وقال إن المشروع سيكون الرافع الحقيقي لإنتاج الذهب عبر الاذرع والشركات التي تتبع للوزارة، مبينا أن الخطوة ستسهم في تطوير العمل الحقلي وتدريب الكوادر الجيولوجية ومهندسي التعدين والفنيين والعمال المهرة.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن تخريط مساحة (١٨٠٠) كيلو متر مربع من مساحة المربع الكلية وأخذ عينات جيولوجية منها بجانب دراسة الرسوبيات.

واكد المدير العام أن المشروع سيمر عبر اربعة مراحل لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتأهيل خطوط الإنتاج بالمصنع وإضافة غرابيل لزيادة إنتاج الذهب الرسوبي، معلنا في الوقت ذاته عن تكوين إدارة جديدة للمشروع بالهيئة.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







