المالية تكشف عن تحركات لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج

أعلنت مستشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة أحمد علي، عن مخاطبتهم لدول عربية وأجنبية ـ لم تسمها ـ بشأن استرداد الأموال المنهوبة، فيما رفضت هبة الإفصاح بالإدلاء بأي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وأكدت هبة، في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، جدية المجتمع الدولي في دعم التحول الديمقراطي بالبلاد، وطالبت الجميع بالاصطفاف حول سياسات صندوق النقد الدولي، وقالت “يجب أن لا نخذل أنفسنا”. وأضافت “يجب أن نأخذ السياسات التي تعجبنا من سياسات صندوق النقد الدولي ونرفض التي لا نرغب في تنفيذها ونشكره على وصيته”.

وأرجعت تأخير صندوق النقد في تقديم مساعدة للحكومة السودانية لحل الأزمة الاقتصادية لتأخير خروج السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، وتراكم حجم الديون على السودان.

وفي منحى آخر، أقرت د.هبة، بعدم مقدرة المالية على صرف حافز الموظفين بالدولة الذي حدده مجلس الوزراء والبالغ نحو 10 مليارات جنيه، وردت ذلك إلى ضعف الإيرادات العامة، وكشفت عن وجود عجز في سداد المرتبات.

وفي غضون ذلك، كشفت هبة عن تعاقدات جرت مع مجموعة من التجار لتوفير خراف الأضاحي للعاملين بالأقساط وبأسعار معقولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







