الفنان محمد ميرغني يشن هجوماً على المطربين المقلدين

قال الفنان الأستاذ محمد ميرغني أن عصر الأغاني الجميلة انتهى وستبقي أغاني الرواد والكبار في القمة ولن تعلوها أغنيات في المستقبل القريب، واضاف قائلا “إن هناك عشرات الفنانين ظهروا خلال السنوات الماضية وظلوا يرددون أغنيات الفنانين الكبار لفترات طويلة وفشلوا في تقديم أعمالهم الخاصة، وقال محمد ميرغني، إن كل فناني السودان بدأوا حياتهم الفنية بتقليد من سبقوهم، لكن الأمر لم يستمر أكثر من سنة أو سنتين واتجهوا بعدها لتكوين شخصياتهم الفنية من خلال أعمالهم الخاصة .

وأشار ميرغني لاختلال معايير الاستماع بين الماضي والحاضر، مشيرا إلى أن هناك استسهالا واضحا للفن ولما يقدم من أغان يرجون من خلالها الشهرة السريعة وجمع المال وقال لذلك أصبح السباق منحصرا حول الأغاني (الهايفة ) التي تحمل عبارات خادشة للحياء، وأكد أن هذه الأشياء لا يمكن أن تصنع فنانا مشهورا، لكنها ستظل شهرة سلبية، لأنها كفقاقيع الصابون تزول بعد لحظات .

وأشار إلى وجود مطربين أصحاب أصوات جيدة وصفهم بأنهم يهدرون طاقاتهم في اعمال ضعيفة، وختم حديثه قائلا بحسب صحيفة السوداني: “إن الساحة مليئة بالفنانين المشهورين لكن للأسف لايعرف الناس لهم أغنيات بعينها”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







