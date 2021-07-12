أكثر من (١٣) كيلو ذهب ناتج معالجة (الكرتة)

تسلمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية إنتاج الذهب من مصنع جبل عامر لمعالجة مخلفات التعدين (الكرتة) والذهب الرسوبي.

وشهد وكيل وزارة المعادن د.عبدالله كودي والمدير العام للهيئة الجيولوجية د. محمد سعيد زين العابدين ميدانيا بمقر المصنع بجبل عامر بولاية شمال دارفور ناتج عمليات صهر خام الذهب لإنتاج السبائك الذهبية من مصنع معالجة المخلفات بالجبل والذي تديره هيئة الأبحاث الجيولوجية حيث بلغت الكميات المنتجة التي تسلمها الوكيل والمدير العام أكثر من ثلاثة عشر كيلو جرام من ذهب المخلفات والذهب الرسوبي الذي يتم جمعه من الأودية والخيران ومعالجته بواسطة المياه.

وأعلن وكيل الوزارة د. عبدالله كودي خلال كلمته للعاملين بمشروع جبل عامر بمقر المصنع بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور بحسب (سونا)، عن سياسات وإجراءات جديدة لتطوير العمل الإنتاجي بمشروع جبل عامر. وقال إن المشروع سيكون الرافع الحقيقي لإنتاج الذهب عبر الاذرع والشركات التي تتبع للوزارة، مبينا أن الخطوة ستسهم في تطوير العمل الحقلي وتدريب الكوادر الجيولوجية ومهندسي التعدين والفنيين والعمال المهرة.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن تخريط مساحة (١٨٠٠) كيلو متر مربع من مساحة المربع الكلية وأخذ عينات جيولوجية لكل (٥٠٠) متر بجانب دراسة الرسوبيات.

واكد المدير العام أن المشروع سيمر عبر (٤) مراحل لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتأهيل خطوط الإنتاج بالمصنع وإضافة غرابيل لزيادة إنتاج الذهب الرسوبي، معلنا في الوقت ذاته عن تكوين إدارة جديدة للمشروع بالهيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







