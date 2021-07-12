أكثر من ألف محامي يقاضون والي الخرطوم ونقابة المحامين

كشف محامون عن شروع أكثر من (1000) محامٍ في إجراءات مقاضاة والي الخرطوم على خلفية التلاعب في قطع تحمل الرقم (1088) بالريف الغربي في أم بدة.

وقال المحامي أمير بكري خرسهن في تصريح بحسب صحيفة التيار، بأن النقابة في عهد النظام المباد أعلنت عن مزارع توزع على المحامين وأضاف: ”تقدمنا أكثر من ألف من الزملاء والزميلات بطلباتنا وأعلنت النقابة عن المستحقين أكثر من ألف، وتمت زيارة المنطقة بالريف الغربي بأم بدة القطعة 1088 بالكيلو 37.

وأضاف بكري بأن النقابة “خدعتنا “وقامت باستدراجنا الى المنطقة ثم دفعتنا الرسوم على أن تسلمنا شهادة البحث إلا إننا تفاجأنا بأننا وقعنا في فخ احتيال وتابع :” لا وجود للأرض ولدينا الآن 12 عاماً وراء الوعود”.

وحسب المحامي: ”طالبنا لجنة تسيير النقابة الآن بنشر الكشوفات رفضت الأمر حتى لا تنكشف الخدعة وفور ذلك ذهبنا إلى والي الخرطوم ووزارة الزراعة إلا أن الوعود وعوداً كاذبة عليه قررنا نحن المحامين المتضررين مقاضاة والي الخرطوم والنقابة لإرجاع حقوقنا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







