عاجل.. الخرطوم تشكر روسيا لدعمها الانتقال السياسي في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 12 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعربت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عن امتنان السودان لروسيا لدعمها التغييرات السياسية التي حدثت في البلد، وفقا لروسيا اليوم.



ووصلت وزيرة الخارجية السوداني إلى روسيا أمس الأحد، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وأكدت أن أهداف زيارتها لموسكو "تأكيد اهتمام الخرطوم بتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا".

وقالت مريم المهدي: "علينا أن نشكر روسيا على دعمها للتغيير في السودان، حيث رحبت بالتغييرات التي حدثت في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة". وفي أبريل 2019، عزل الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، بعد احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في ديسمبر 2018 فجرتها أزمة اقتصادية عميقة وتدهور الأوضاع المعيشية.