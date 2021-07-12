وزير الطاقة يكشف عن زيارة وفد سعودي للبلاد عقب عيد الأضحى

أكد وزير الطاقة جادين علي عبيد نجاح زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي جرت خلال الأيام الماضية وأوضح جادين في تصريح، أن الزيارة كانت دعوة لتلامس نقاط مساحات التعاون المشترك بين السودان والسعودية ووصفها بالزيارة الاستكشافية واعتبر أنها خطوة إلى الأمام.

وأشار جادين إلى أن الصندوق السعودي للتنمية والشركات السعودية أكدا بأنهما سوف يكونا سنداً للسودان وممولاً له، لافتاً إلى أن التمويل يعد أكبر هاجس للاستثمار، باعتبار أنه يعزز من القدرة التنافسية بين البلدين.

وكشف بحسب صحيفة الجريدة، عن زيارة سيقوم بها وفد سعودي إلى البلاد بعد حلول عيد الأضحى للتوقيع على “مذكرة تفاهم” بين البلدين ورهن نجاح الاستثمارات السعودية بوضع الحكومة الانتقالية برامج واضحة واستقطاب كوادر تستوعب شروط العمل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







