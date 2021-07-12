أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021م

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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة أخبار اليوم:

تصريح لوزير الصناعة لـ”أخبار اليوم” حول أسعار الخبز المدعوم

بيان للجنة الأمنية حول أحداث بورتسودان وتقرير لمراسل “أخبار اليوم”

لستنكار رسمي وشعبي واسع لأحداث العنف بدار النعيم والمرغنية وسلبونا ووزير الدخلية يصل بورتسودان

صحيفة الوطن:

إجراءات أمنية صارمة ببورتسودان وكادوقلي ووفد مركزي يتوجه للشرق

البرهان :حريصون على فرض هيبة الدولة

الشيوعي يحذر الحكومة من مخاطر التفلتات الأمنية بشرق البلاد

حميدتي يدعو لمساندة مبادرة حمدوك

صحيفة السودانيٰ:

حميدتي يرحب بمبادرة حمدوك ويدعو إلى الالتفاف حولها

والي البحر الأحمر يفرض حالة الطوارئ الصحية بالولاية

السلطات تفرج عن قيادات بالنظام السابق

حمدوك يأمر بفرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات في بورتسودان

عرمان يتّهم علي كرتي بالتخطيط لإشعال الفتنة في شرق السودان

والي جنوب كردفان يعلن حالة الطوارئ في (6) محليات

صحيفة النيل الدولية:

لدى لقاء البرهان.. قيادات شرق السودان تجدد دعمها لحكومةالفترة الانتقالية

إجراءات مشددة في بورتسودان وقوات مشتركة للسيطرة على الوضع

وزيرة الخارجية تصل روسيا وتعقد مباحثات مع لافروف

البحر الأحمر تفرض الطوارئ الصحية للسيطرة على تفشي كورونا

القاء القبض على امين عام حكومة الولاية الشمالية الاسبق

وزارة العدل توفق أوضاع المفصولين تعسفياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







