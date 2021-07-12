نائب رئيس حزب الأمة القومي يتوقع وصول الحرب للخرطوم

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توقع نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل أن تصل الحرب للخرطوم وترحم صديق على أرواح الذين سقطوا في الحرب الدائرة في بعض مدن جنوب كردفان وفق صحيفة الوطن.
وقال الفريق صديق إسماعيل أن السلام الذي تحقق غير شامل ودعا الى ضرورة تحقيق سلام يرتضيه كل أهل السودان.
وأضاف (لا بد من أن نجعل هذا السلام سلاماً دائماً ومستدام) وحذر لدى تحدثه في منبر حركة المستقبل الدوري ببرج الفاتح حذر من انتشار حمل السلاح في المدن وقال ليس هنالك استدامة للسلام في ظل وجود هذه الجيوش التي تتواجد بالمدن وترهب الناس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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