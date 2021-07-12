الجيش يطرح خراف الأضاحي باسعار مخفضة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالتعاون مع كبار الشركات و الموردين و المنتجين،وفق صحيفة التحرير عن طرح خراف الأضاحي للمواطنين، بإسعار تتراوح بين :

(37 ألف جنيه) – (40 ألف جنيه) – (55 ألف جنيه) ابتداءً من الأحد الموافق 11 يوليو 2021 بأسواق المؤسسة التعاونية بالخرطوم بحري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







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