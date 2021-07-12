بحث معوقات تسليم أموال “ثمرات” بجنوب دارفور

بحثت أماني مهدي خليل مدير عام المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور مع وفد من شركة ام تى ان للإتصالات المعوقات التى تواجه صرف إستحقاقات اموال برنامج ثمرات للمستفيدين.

و اكدت امانى مهدى وفق ( سونا) إستعداد وزارتها للتعاون مع شركة ان تى ان لزيادة عدد المراكز والإستفادة من ساحات المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتوجية لتسهيل إستلام الأموال وتقليل الازحام، مشيرة الي امكانية إسهام برنامج “ثمرات” في تقليل الضائقة المعيشية لدي المواطنين الناتجة عن تأثير السياسة الاقتصادية التي أتخذتها الدولة المتعلقة برفع الدعم.

وناقش اللقاء سير عمل برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) وعمليات التسجيل بالمراكز والمراكز المصاحبة لتسليم الإستحقاقات المالية لدي المستفيدين المسجلين لدي البرنامج.

و أشار المدير الإقليمي شركة ام تى ان اللقاء بحث هموم الشركة المتعلقة ببرنامج ثمرات وضرورة انسياب الاموال وتسليمها للمستحقيين، لافتا الي وجود ثلاث مراكز بالمدينة تعمل في هذه الخدمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







