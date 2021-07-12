تدشين دخول لقاح شلل الأطفال الجرعة الثانية والحمي الصفراء بالشمالية

دشن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتورأبوذر محمد علي الاحد بحضور عدد من القيادات الصحية بمباني الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية بدنقلا دخول لقاح شلل الأطفال العضلي الجرعة الثانية ولقاح الحمي الصفراء لجدول التطعيمات الروتينية.

وأكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لدي مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أن دخول هذين اللقاحين لمنظومة برنامج التحصين الموسع يعد إضافة قوية للعمل الصحي والمحافظة علي صحة وسلامة الاطفال ووقايتهم من الامراض المعدية ،

واشاد بالعمل والاداء المتميز للادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية وبرنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية والنجاحات الكبيرة التي حققها في كل جرعات التطعيم ،

وجدد دعم ووقوفها مع الجهود المبذولة من قبل العاملين في الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية وبرنامج التحصين الموسع وتسخير كافة إمكانيات الوزارة من اجل المحافظة علي الاداء والعمل الجيد و ضمان وصول اللقاحات الجديدة التي دخلت لجدول التطعيمات الروتينية لكل الأطفال المستهدفين.

كما خاطب اللقاء وفق ( سونا) ممثل المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ هشام عبد اللطيف ،مؤكدا دعم ووقوف المحلية مع القائمين بأمر التحصين في الولاية الشمالية من جانبه أكد مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية بالولاية الشمالية الدكتور إياس عبد المجيد أن برنامج التحصين الموسع يعتبر من البرامج المهمة التي تحتاج للدعم والمساندة من كافة الجهات ذات الصلة

واشاد في هذا الصدد بدعم برنامج التحصين الموسع علي مستوي المركز والولاية ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف لكل الانشطة والبرامج الخاصة بالتحصين بدوره أوضح مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن عبد العال أن تدشين لقاحي الشلل العضلي الجرعة الثانية والحمي الصفراء يمثل حدثا مهما في تأريخ برنامج التحصين الموسع ويساهم بصورة كبيرة في حماية الاطفال وتقوية مناعتهم ضد الكثير من الامراض المعدية ،مؤكدا أن الولاية الشمالية لم تسجل حتي الان أي حالة من حالات شلل الأطفال وجدد إهتمام برنامج التحصين الموسع وحرصه علي تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بجرعات التحصين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







