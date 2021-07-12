والي النيل الابيض يتفقد سير تصحيح امتحانات شهادة الأساس

قام الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل ظهر الاحد بزيارة تفقدية لمركز تصحيح امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالولاية في مدرسة المنار الاساسية الخاصة بكوستي رافقه خلالها الاستاذة وداد محمد الحسن المديرالعام لوزارة التربية والتوجيه وعدد من مديري الادارات بوزارة التربية والتوجيه بالولاية.

و وقف الوالي على سير عمليات التصحيح واعمال الكنترول بالمركز والترتيبات التي تم وضعها قبل انطلاقة عمليات التصحيح وقال وفق (سونا) انه اطمئن على سير إجراءات التصحيح والمعوقات التي واجهت عمل المركز والتي تمت معالجتها وطمأن أسر التلاميذ الممتحنين بأن التصحيح يسير بصورة جيدة.

وأشاد والي ولاية النيل الأبيض بالدور الكبير للمعلمين في انجاح العملية التعليمية بالولاية والمشاركة في تصحيح امتحانات الأساس والتي ستكتمل عملياتها خلال هذا الاسبوع وتوقع اعلان نتيجة امتحانات الأساس بالولاية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بعد اكتمال عمليات الكنترول والترتيب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







