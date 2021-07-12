إستعداد المبكر لفصل الخريف بولاية نهر النيل

أكد الاستاذ صديق شنان المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بالانابه حرص المحلية للاستعداد المبكر لفصل الخريف، وقال خلال لقائه وفد غرفة الدفاع المدني بولاية نهر النيل برئاسة العقيد شرطه عبدالله سليمان عبدالله مدير الدفاع المدني بالولايه مقرر غرفة الطوارئ الولائيه والمهندس محمد صديق ممثل ادارة الطرق والجسور والمصارف بوزارة البني التحتيه بحضور أعضاء غرفة طوارئ الخريف بالمحلية.

واشار المدير التنفيذي وفق (سونا) ان محليته شرعت فعليا في تطهير بعض المصارف وعمل بعض الحمايات تحسبا لخريف هذا العام، وأشار إلي الخطوات التي تمت في تأهيل مصرف القوز مربع ٢ الذي تسبب في انهيار عدد كبير من المنازل.

من جانبه أعلن سعادة العقيد شرطه عبدالله سليمان عبدالله مقرر غرفة الطوارئ الولائيه ان الغرض من الزيارة هو الوقوف علي مجهودات غرفة الطوارئ المحلية في تطهير الاوديه والخيران،مؤكدا على ضرورة أحكام التنسيق الكامل بين غرفة الطوارئ بالمحلية والولايه.

من ناحيته أعرب المهندس محمد صديق ممثل ادارة الطرق والجسور والمصارف بوزارة البني التحتيه عن تقديره لجهود غرفة المحلية ،معلنا انهم بصدد إكمال عملية تأهيل مصرف القوز حتي لا تتكرر احداث العام الماضي،مشيرا إلي ضرورة استصحاب كل الاوديه بالمحلية ضمن عملية تأهيل وفتح كل المجاري بالمحليه لمجري النيل، كما استمع الوفد لشرح مفصل من المهندس مرتضي محمد عمر مدير البني التحتيه بالمحلية حول مجهوداتهم التي تمت والاحتياجات العاجله والخطه التشغيليه والمالية هذا ونشير الي ان الوفد قد تفقد مصرف مربع القوز بمدينة ابوحمد والمصرف الرئيسي والترس بمدينة الشريك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







