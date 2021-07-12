البرهان يلتقي وفد اللجنة العليا لعام محمد وردي 2022

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الذي ظل يضطلع به الفن والفنانون في إثراء الوجدان السوداني وتوحيد النسيج الاجتماعي بالبلاد.

ورحب سيادته لدى لقائه بمكتبه الاحد بوفد اللجنة العليا لعام وردي2022 لتخليد ذكرى الفنان محمد وردي، بالمشروع الذي طرحته اللجنة لتخليد ذكرى الفنان محمد وردي، مؤكدا وقوفه ودعمه للمشروع.

وأكد البرهان أن الفنان محمد وردي يعد مفخرة للسودان بما قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة، مشيرا إلى أنه كان سفيرا للسودان بفنه، وتعدى تأثيره السودان ليتوج فنان إفريقيا الأول. وحيا سيادته عبر اللجنة أهل الفن بمختلف مسمياتهم من شعراء وفنانين وملحنين وتشكيلين وموسيقين ودراميين.

وأوضح الدكتور حسن محمد وردي المدير التنفيذى للجنة،وفق ( سونا) أن اللقاء برئيس مجلس السيادة استعرض مشروع إعلان عام 2022، عاما لتخليد ذكرى الفنان محمد وردي في السودان، مشيرا إلى إسهمام وردي في بناء النسيج المجتمعي السوداني باعتباره واحدا من رموز الدولة السودانية، لافتا إلى أن تأثيره لم ينحصر في حدود السودان، وإنما تعداه إلى المحيط الإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور حسن إن وفد اللجنة كان قد التقى في وقت سابق بالسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي أكد دعمه للمشروع. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء رحبا بالمشروع ووعدا بدعمه والتعاون التام في تنفيذه.

إلى ذلك تقدمت الفنانة آمال النور عضو اللجنة العليا لعام وردي 2022 بالشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك على ما أبدوه من ترحيب واستعداد تام للتعاون مع اللجنة لتنزيل المشروع إلى أرض الواقع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







