انتشار شرطي وتفتيش للمواطنين ببورتسودان

شهدت مدنية بورتسودان لليوم الثاني للاحداث التى راح ضحيتها (5) اشخاص بينهم امرأة ودخول (6) آخرين المستشفيات بجراح متفاوتة بالقطاعين الجنوبي والشرقي لمحلية بورتسودان شهدت انتشار شرطي واسع وحملات تفتيش للمواطنين لضمان عدم حمل اي نوع من السلاح خاصة في مدخل ومخرج كبري البر الشرقي الذي يربط حي سلبونا ببقية قطاعات المحلية

,وساد المدينة الهدوءالحذر والترغب ,وازدادت مخاوف المواطنين باستخدام المتفجرات خلافا للمألوف في استخدام السلاح الابيض في الصراع القبلي ,وانتقال الصراع الي منطقة سلبونا التي لم تتأثر مطلقا بصراع قبلي نسبة لعدم وجود كثافة سكانية للمكونات السكانية المتصارعة في حي سلبونا.

واصدرت نقابة اطباء وزارة الصحة بولاية البحر الاحمر بيانا دعت فيه الاجهزة النظامية الي القيام بواجبها في حفظ امن وارواح المواطنين. ووصفت فيه الفتنة القبلية بأنها ازمة سياسية يقف وراءها عملاء المخابرات الاجنبية , فيما جاء بيان اللجنة الامنية بالولاية موضحا تقصي الاحداث , ومطالبة المواطنين بضبطـ النفس واخذ الحيطة والحذر والابلاغ عن اي متفلتين , وطمأنت اللجنة المواطنين بان الاجهزة المختصة قادرة علي ضبط التفلتات

كذلك برزت ردود افعال. غاضبة عبر الاسافير ومواقع التواصل الاجتماعي تعيب ضعف حكومة الولاية.واللجنة الامنية في التعامل مع احداث الصراع القبلي والتفلتات الامنية التي تهدد امن واستقرار المواطنين وتعطل مصالحهم الحياتية. ,

ودعا آخرون الي ضرورة تدخل الدولة بصورة فاعلة لمعالجة جذور الصراع القبلي وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون علىوكانت احداث ليلة ارض الواقع .

وكانت احداث ليلة السبت الدامية قد شهدت ايضا محاولة تفجير بعبوة يدوية متفجرة فشلت في احداث اضرار بفندق البصيري بلازا وسط مدينة بورتسودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )







