بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 12 يوليو 2021

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 12 يوليو 2021 م، وجاء السعر 445.41800 جنيه للدولار وهو أقل من سعر يوم الأحد الذي بلغ 447.26380 جنيه، بحسب رصد أخبار الخليج 365، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 72.00 جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







