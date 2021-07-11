القاء القبض على امين عام حكومة الولاية الشمالية الاسبق

ألقت النيابة المتخصصة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة / نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالولاية الشمالية القبض على امين عام حكومة الولاية الاسبق تحت المواد ١٣ و ١٤ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠

كما اصدرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وفق ( سونا) مجددا اوامر قبض على عدد ٧ من اعضاء لجنة التصرف في الاراضى الحكومية السابقة تحت ذات المواد إضافةً الي عدد من مواد القانون الجنائي وذلك بعد ان تم الافراج عنهم مؤخرا على خلفية دعاوي كان قد تقدم بها مواطنون.

وجاءت اعادة اوامر القبض بناءً على مستندات معززة للتهم الموجهة ضدهم دفعت بها لجنة التفكيك بالولاية من خلال البيانات التي تحصلت عليها من ملفات العهد المباد.

وتؤكد لجنة الولاية المضي قدما في دك حصون الفساد بالولاية وكشف البؤر المخبوءة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمضامين ثورة ديسمبر المجيدة وبمقدرات الشعب السوداني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







