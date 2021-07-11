والي البحر الأحمر يفرض حالة الطوارئ الصحية بالولاية

أصدر والي ولاية البحر الأحمر، المهندس عبد الله شنقراي أوهاج، أمراً بفرض حالة طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا بولاية البحر الأحمر.

وشدد الوالي وفقصحيفة السوداني بتطبيق أمر الطوارئ على محليات “بورتسودان وسواكن وحلايب”. وفُرضت الاشتراطات والتوصيات، بإلزام المؤسسات العامة والخاصة، الولائية والاتحادية العاملة بالولاية بتخفيض نسبة العاملين (٥٠٪) بجميع المؤسسات الحكومية، الاتحادية والولائية، وإغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورنيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سرادق العزاء لمدة أسبوعين.

كما تقرّر إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد، وإغلاق جميع دُور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد (١٤) يوماً من إصدار هذا الأمر.

كما قضى الأمر، بإغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي، على أن يتم استثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع، ويُمنع قيام الفرِّيشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر.

وتم منع جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، واستثناء مُرافق واحد لكل مريض، ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض، مع التشديد للالتزام بالاشتراطات الصحية.

هذا وستقوم شرطة مرور الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وعربات النقل والأحياء والأسواق من مداخل الموانئ، ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق، مع التطبيق القوانين الصارمة لذلك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







