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عاجل.. حمدوك يدعو لتفعيل الاقتصاد الثقافي ويؤكد دعمه للتنوع

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 11 يوليه 2021

عاجل.. حمدوك يدعو لتفعيل الاقتصاد الثقافي ويؤكد دعمه للتنوع

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، دعم الحكومة لمسألة إدارة التنوع كجزء من عملية التسامي مع روح ثورة ديسمبر المجيدة الرامية للتناغم والترابط الوطني من أجل بث روح التسامح وقبول الآخر.

وقال حمدوك لدى مخاطبته اللقاء التفاكري الأول حول السياسات الثقافية في البلاد ،أمس، إن العمل الثقافي ليس عملاً روتينياً لكنه عمل ينطلق من روح الإبداع الذي يطلق المبدعون مساره ليخلق واقعاً جديداً.

ودعا لضرورة تفعيل الاقتصاد الثقافي باعتباره رافداً يدعم اقتصاد الدولة واستصحاب مرجعيات وطنية تعكس مرجعيات البلاد الثقافية في أدائها الاقتصادي، وحماية الملكية الثقافية الجماعية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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