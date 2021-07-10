عاجل.. وزيرة الخارجية تتوجه إلى موسكو

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 10 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تبدأ وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، مطلع الأسبوع المقبل، ويستقبلها نظيرها الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.



وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها بحسب قناة روسيا اليوم، أن الوزيرة مريم المهدي ستصل روسيا غداً الأحد بزيارة ستستمر حتى الخميس، وستجري الاثنين مباحثات مع لافروف.

وذكرت الوزارة أنها تتوقع من هذا الاجتماع "تبادلاً مفصلا للآراء بخصوص المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعاون متعدد المجالات بين روسيا والسودان، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا".

ومن المقرر أن يناقش الوزيران واقع وآفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال تطوير الموارد المعدنية في السودان، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدولتين في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.