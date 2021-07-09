عاجل.. "الجنائية" تعتمد التهم ضد "كوشيب" وتحيله للمحاكمة

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 9 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.



وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة، من القاضي روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيسا للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) و توموكو أكاني (اليابان) ، إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الاحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والجرائم التي تم اعتمادها يعتقد أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة في دارفور.

وتشمل: ـ جرائم حرب ، مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.

بجانب جرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.

وبحسب بيان اطلعت عليه (التغيير)، لا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.