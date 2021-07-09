عاجل.. ضبط عدد من الصناعات المخالفة في حملة رقابية بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 9 يوليه 2021

نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم بالتنسيق مع مباحث حماية البيئة والمستهلك حملة مشتركة أسفرت عن ضبط عدد من المصانع غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية من ضمنها احد مصانع النسيج والملبوسات بمنطقة صافولا الصناعية، وتم ضبط ما يزيد عن 300 برميل من المواد الكيميائية (خام) المنتهية الصلاحية والتي تستخدم في اصباغ الملابس كما لا تتوفر بالمصنع أدنى سبل حماية العاملين من تهوية وادوات السلامة، بجانب رصد إصابة عامل بالمصنع أثناء الزيارة.

