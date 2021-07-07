عاجل.. الإعلان عن ميلاد الحركة الوطنية للبناء والتنمية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 7 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تم اليوم بقاعة الصداقة الإعلان عن ميلاد الحركة الوطنيه للبناء والتنمية وسط حضور كبير من قاعدة الحركة.



وقال الأستاذ قاسم الظافر عبد الله، الأمين العام المكلف للحركة الوطنية إن الحركة معنية بكل ما يهم المواطنين من تطوير البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والعمل على توحيد الرؤى لأجل إيجاد دستور دائم للبلاد والسعي لتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق نظام حكم يحقق مشاركة لأكبر قاعدة جماهيرية بالتراضي على نظام حكم يحقق الإنتقال السلمي للسلطة والاحتكام لمؤسسات قوية تحقق تطلعات الشعب السودانيّ في مختلف المجالات.

الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنيه المهندس هشام احمد شمس الدين أشار إلى أن رؤية الحركة في الراهن السياسيّ تعمل على تقويم العمل السياسيّ وتحسين الأوضاع المعيشة، والعمل على إيجاد نظام حكم مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف شمس الدين أن وجود حكومة قوية يسهم في إيجاد وضع أفضل، مشيراً إلى ضرورة وجود ميثاق إجتماعي لتحقيق الإستقرار بالإضافة إلى وجود ميثاق بين القوى المدنية والعسكرية، يعمل على تحقيق رغبة الشعب في إختيار شكل الحكم الذي يراه مناسباً.