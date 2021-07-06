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عاجل.. السودان يصدر بيانًا جديدًا بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

الخرطوم - احمد عبدربة - تسلمت وزارة الري والموارد المائية السودانية خطابًا من نظيرتها الإثيوبية، تخطرها فيه ببدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، مشددًا على أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال عمر الفاروق كامل، المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني، في بيان صحفي الثلاثاء، إن «السودان يجدد (رفضه الملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق)، الأمر الذي يعد (مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة) المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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