عاجل.. تحركات سودانية جديدة بشأن تعنت إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 5 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

توجهت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودان اليوم إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، المقرر عقدها الخميس الموافق الثامن من الشهر الجاري حول سد النهضة.



كان السودان طالب المجلس بعقد الجلسة للنظر في تعنت إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشغيل لسد النهضة، وحثها على عدم القيام بإجراءات أحادية بشأن السد.

ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة مريم الصادق المهدي خطاب السودان في جلسة مجلس الأمن لإحاطته بموقفه ومطالبه الموضوعية وضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وفي إطار التحركات السودانية قبيل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أطلع السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية اليوم، مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى السودان على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

وأكد السفير محمد شريف أن السودان يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولي لاستخدام المياه العابرة للحدود الذي يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه دون إلحاق أي ضرر بدول المصب، وكذلك التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية أن طلب السودان عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي في حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

من ناحية أخرى، قدم وكيل الخارجية السودانية للسفراء العرب تنويرا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وعن مبادرة رئيس الوزراء لانجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع التحديات الراهنة وإيجاد حلول للأزمات السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية ورؤية صانعي القرار والتنسيق المحكم بينهم، والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي، مؤكداً اهتمام الوزارة بتنفيذ المبادرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتنسيق مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى السودان.

من جانبهم وجه السفراء العرب الشكر على اهتمام الخارجية السودانية بتنوير وإشراك السلك الدبلوماسي في القضايا المهمة، مثمنين جهود ومساعي الدبلوماسية السودانية في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، مؤكدين دعمهم الكامل وقوفهم بجانب السودان.