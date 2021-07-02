عاجل.. وزارتا النقل والطاقة توقعان اتفاقية لنقل الفيرنس لمحطات الكهرباء

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 2 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقعت هيئة سكك حديد السودان مع الشركة السودانية للتوليد الحراري برئاسة وزارة الطاقة والنفط امس عقد ترحيل للفيرنس من ميناء بورتسودان لمحطة التوليد الحراري بالخرطوم بحري حيث بلغت قيمه العقد 280 مليون جنيها لنقل 20 ألف طن من الفيرنس وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



وقد وقع عن جانب السكة حديد المهندس وليد محمود احمد المدير العام للهيئة وعن الشركة السودانية للتوليد الحراري المهندس يوسف محمد الطاهر المدير العام.

واوضح وزير النقل المهندس ميرغني موسى أن النقل عبر السكة حديد هو الأفضل والأقل تكلفة مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني ، وان ترحيل الفيرنس يعتبر اكبر دعم للناقل الوطني بعد ترحيل السكر موكدا دعمه لمشاريع التطوير المستمرة لهيئة السكك الحديدة حتي تتمكن من أداء مهامها الوطنية.

وامتدح وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد دور هيئة السكة حديد ودخولها في ترحيل الفيرنس من ميناء بورتسودان الي محطة بحري الحرارية ، مشيراً الي ان السكة حديد لديها القدرة لنقل الكميات التي تغطي حاجة المحطات الحرارية لاسيما انها سابقا كانت هي الناقل الاوحد ، معتبراً ان التوقيع يعد نقلة كبيرة وهي تعمل علي نقل ممنهج ورخيص ويحترم المواعيد.

وأكد مدير عام السكة حديد على جاهزية السكة حديد لنقل السلع الاستراتيجية من مشتقات بترول وخلافه بمميزات تفضيلية خاصة ان الهيئة لديها خطة طموحة للارتقاء بمستوى النقل السككي خلال هذه الفترة لنقل السلع الاستراتيجية، مؤكداً على استمرار هيئة السكة حديد في نقل الفيرنس لمحطات التوليد الحراري بكل من الخرطوم بحري ونيالا ومحطة ام دباكر من ميناء بورتسودان.

وافاد المهندس عثمان ضو البيت مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة ان الاتفاق الذي وقع يعني بترحيل الوقود لمحطات التوليد الحراري وبالتالي يسهم في زيادة انتاج الكهرباء وتحسين الامداد للمواطنين موكداً ان الترحيل كان ابرز التحديات والسكة حديد لديها القدرة لترحيل الكميات المطلوب وهي قادرة علي وصول المحطات الطرفية التي تنقطع في موسم الخريف .