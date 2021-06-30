عاجل.. الحكومة الإنتقالية تجدد التزامها بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 30 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة لافتا لدورهن الرائد في ثورة ديسمبر المجيدة.



جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء سيدات السودان وذلك للتفاكر حول مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحصين المسار الديمقراطي بالبلاد بحضور وزيرة الخارجية ووزيرة الحكم الاتحادي ووزيرة التعليم العالي ووزيرة العمل والاصلاح الاداري ووزيرة التربية والتعليم المكلفة.

المتحدثات في اللقاء اشرن الى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء التي أطلقها مؤخرا تمثل مشروعا وطنيا كبيرا حيث أوضحن انه لابد من نشرها على نطاق واسع على مختلف فئات الشعب السوداني ووضع خطة اعلامية لحشد الشعب السوداني للإلتفاف حول المبادرة مع أهمية توفر الإرادة السياسية لتحقيق أهدافها وذلك لإحداث وحدة سياسية وتوحيد الخطاب السياسي.

كما أشارت المتحدثات في اللقاء الى أن المبادرة تتطلب بذل الجهود من جميع الوان الطيف السياسي لانزال آلياتها وتنفيذها وجعلها واقعا ملموسا وأهمية وضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لمحاور المبادرة ووضع الحلول لأزمة شرق السودان، كذلك أشرن الى أهمية الإسراع بتحقيق العدالة الانتقالية واستكمال مسيرة السلام الشامل مع أهمية تمثيل السيدات في لجان قانون الانتخابات.