عاجل.. إنطلاق مواكب 30 يونيو بمدينة نيالا وسط مشاركة كبيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 30 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إنطلقت مواكب 30 يونيو في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وسط مشاركة جماهيرية كبيرة من قطاهات المجتمع والقوى الثورية واحتشدت المواكب في ساحة الشهيد السحيني وسط المدينة.



وطالبت المواكب بإقالة رموز النظام السابق وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بجانب تشكيل المجلس التشريعي الثوري وإكمال هياكل السلطة التنفيذية واستكمال ملف السلام.

وشددت الاجسام الثورية ولجان المقاومة بنيالا في بيان تحصلت عليه (سونا) علي ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتكوين جيش وطني واحد فضلا عن فرض هيبة الدولة ووقف النعرات القبلية والعنصرية.

وقال شمس الدين أحمد صالح عضو تحالف الحرية والتغيير بجنوب دارفور لـ(سونا) إن مواكب مدينة نيالا جاء لتأكيد استمرار الثورة وترسيخ النضال المدني بجانب ضرورة التوافق المدني من أجل بناء السودان، علاوة علي ضرورة قيام الدولة بدورها الاجتماعي.

وكانت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أصدرت قرارات أمنية أغلقت بموجيها سوق مدينة نيالا ووجهت قوات الشرطة بتأمين مواكب الثورة وحماية المرافق الحيوية والمؤسسات العامة.