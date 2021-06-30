عاجل.. السلطات تحبط عمليات تخريبية في ذكرى "الانقلاب الإخواني"

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 30 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أجهضت السلطات المختصة محاولات لفلول النظام المباد التخريبية قبل وقوعها حيث شرعت في القبض على محركيها وفق ما توفر من معلومات عن اماكن تجمعاتهم في الساعات الاولى من الصباح.



وقال الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989 في تصريحات لوكالة السودان للانباء (سونا) ان عمليات المداهمات لاوكارهم وفي الفنادق في السوق المحلي والسوق المركزي وفي كافة الاماكن الطرفية بدأت عند الساعة الثانية صباحا، كما تم مدهمات اخرى في أطراف شوارع الهواء وشارع الستين وشارعي الازهري والسلمة ، فيما تم احتجاز مجموعات اخرى في ميدان مسجد شروني حيث تم الضبط على 79 من قيادات المؤتمر الوطني المحلول .

واضاف عضو لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989ان لجان تنسيقيات هذه المجموعات التخريبية ضبطت بحوزتها اموال كبيرة من فئة 200 جنيه برقم متسلسل واحد مما يعد عملية تخريب للاقتصاد كانت بحوزتهم يسعوا لاستخدامها في اغراء القصر من الاطفال للقيام بعمليات التخرب ، فيما ضبط البعض الاخر مسلحين بالاسلحة البيضاء من سكاكين وخناجر تابعة لعناصر النيقرز التخريبية المجرمة واسلحة نارية يحملها قناصة ، فيما كان البعض الاخر يرتدي زي الشرطة تم القبض عليه متلبسا يهم بالخروج من منزله.

وقال ان السطلات المختصة من الشرطة والمباحث قد وضعت يدها على كافة هذه العناصر من الفلول من بينهم اعداد من النساء والفتيات وضعوا في حراسات و يتم التحقيق معهم .

وطمأن الاستاذ وجدي المواطنين بان الوضع تحت السيطرة تماما وان الاجهزة الامنية تراقب الوضع بدقة تحسبا لاي طارئ.