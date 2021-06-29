عاجل.. رئيس مجلس السيادة يوجه بتعزيز العلاقات مع فرنسا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 29 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السفير عمر بشير مانيس سفير السودان لدى جمهورية فرنسا بالتركيز على تعزيز العلاقات السودانية الفرنسية فى مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإستثمارية.



واطلع البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، السفير عمر بشير مانيس بمناسبة توجهه إلى باريس لإستلام مهامه سفيرا للسودان لدى فرنسا، بحضور وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدى اطلع على خطة السفير لتطوير علاقات السودان مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات.

وأوضح السفير عمر مانيس في تصريح صحفى أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الخرطوم و باريس فى إطار العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل الدولية، بجانب العلاقة المتطورة بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والقيادة فى السودان والتى إنعكست في مؤتمر باريس لدعم الإنتقال فى السودان وما تمخض عنه من نتائج كبيرة لصالح السودان.

وقال السفير مانيس انه أطلع خلال اللقاء رئيس مجلس السيادة على المعالم الرئيسية لخطة عمل السفارة في المرحلة المقبلة فى عدد من المجالات بما فى ذلك رعاية الجالية السودانية بفرنسا وربطها بالوطن.

وأكد السفير مانيس انه سيعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين فرنسا والسودان ودول التمثيل غير المقيم التى تشمل البرتقال ودولة الفاتيكان وإمارة موناكو، بما يعود بالمنفعة على السودان ومسيرته الإنتقالية، ويعزز الجهد الداخلي والتعاون السياسي والدبلوماسي فى الساحة الإقليمية والدولية.