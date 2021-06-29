عاجل.. 100 مليون دولار من البنك الدولي للسودان لمكافحة كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 29 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حصل السودان على منحة بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهوده في مكافحة الكورونا، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. ووقعت الحكومة السودانية مع البنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الخرطوم للتصدي لجائحة كورونا.



ووقع الاتفاقية عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادى جبريل إبراهيم وعن البنك الدولي عثمان ديون المدير الإقليمي.

وأشاد وزير المالية بدور البنك الدولي في مكافحة كوفيد 19.

وأكد الوزير السوداني، في تصريح له على أنها أول منحة من البنك بعد رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا ما كان أن يتم ذلك لولا ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبه أكد وزير الصحة السوداني الدكتور عمر بخيت، أن هذه المنحة سوف يتم من خلالها قيام أكبر مشروع للتطعيم في تاريخ السودان وذلك بتخصيص 8 ملايين دولار لشراء لقاحات جديدة.

بدوره أشار عثمان ديون إلى أن المنحة تأتي ضمن دعم جهود الخرطوم في مكافحة الجائحة ما يساعد على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وكان مسؤول بوزارة المالية السودانية، قد أعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على انضمام بلاده لمبادرة البلدان "المثقلة بالديون" (هيبك).

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن السودان وصل إلى المستوى المطلوب للانضمام للمبادرة.

بموجب هذه الخطوة، سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار التي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.