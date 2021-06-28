عاجل.. الصحة تتلقى خطابا حول الضوابط الجديدة للسفر للسعودية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 28 يونيو 2021

تلقت وزارة الصحة الإتحادية خطاباً من إدارة القنصليات وشئون الجاليات بوزارة الخارجية يتعلق بـ(الضوابط الجديدة لإجراءات السفر للسعودية)، حيث أوضحت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في المذكرة الضوابط الجديدة لإجراءات السفر والحجر الصحي للذاهبين من السودان إلى المملكة.



وأفادت السفارة السعودية الجهات المختصة بتطبيق آلية الحجر الصحي المؤسسي فيما يتعلق بالقادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بالأتي يشترط على القادمين من غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم (8) سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا بناءاً على تحليل (PCR) من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز مدته (72) ساعة قبل موعد المغادرة.

وفي حال كان المسافر غير مُحصن، فيجب عليه شراء إحدى باقات الحجر الصحي المؤسسي التي يقوم بعرضها الناقل الجوي والمشتملة على تكلفة تذكرة السفر ، تكاليف النقل من المطار إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي (اختياري) ، تكاليف السكن في مقر الحجر الصحي المؤسسي وتكاليف إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا من هم بعمر (8) سنوات فأكثر.

كما أشترطت الضوابط وجود تأمين طبي يغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل من يدخل المملكة ويعتبر المقيم مُحصن في حال ظهرت حالته الصحية (مٌحصن) في تطبيق (توكلنا) ويشمل من أكمل جرعتي لقاح كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مضى (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ويعتبر غير المقيم مُحصنا في حال أكمل (14) يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة لدى المملكة) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة ، و مدة الحجر الصحي المؤسسي (7) أيام.

يستثنى المسافر المُحصن من إجراءات الحجر الصحي المؤسسي ، ولا يسمح للمقيمين (المحصنين وغير المحصنين بالدخول إلى المملكة من أي دولة حيث إن بعض الدول تم تعليق القدوم منها.