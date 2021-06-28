عاجل.. لجنة تفكيك إخوان السودان تعصف بشبكات الجماعة قبل "ساعة الصفر"

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 28 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أوقف السودان 72 شخصا ضمن شبكة للمضاربة في العملة قبل يومين من موعد حدده تنظيم الإخوان الإرهابي لإطلاق الفوضى في ذكرى انقلابهم.



وأشار بيان للجنة تفكيك الإخوان إلى أن أعضاء الشبكة تداولوا مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميا، الأمر الذي لا يتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضح عضو في اللجنة لـ"العين الإخبارية" أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الشبكة بتنظيم الإخوان الإرهابي في ضوء المعلومات التي توفرت حول أصحاب الحسابات المصرفية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط انتاجي أو اقتصادي أو تجاري.

وكانت اللجنة قد أعلنت، الأحد، اعتقال عناصر إخوانية تابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وقيدت النيابة العامة السودانية دعاوى جنائية ضد تلك العناصر الإخوانية، بتهم الإرهاب وتقويض النظام الدستوري.

والعناصر الإخوانية جرى توقيفها على مدار اليومين الماضيين بواسطة نيابة لجنة تفكيك الجماعة الإرهابية إثر تورطهم في أنشطة تستهدف استقرار السودان والترتيب لمخطط فوضوي ينفذ يوم 30 يونيو/حزيران، وهو ذكرى صعود هذا التنظيم إلى السلطة بانقلاب عسكري.

وقالت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، في بيان صحفي، إن النيابة المتخصصة أمرت بالقبض على مجموعة من فلول الحزب المنحل "تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المواكب السلمية المتوقعة في 30 يونيو/حزيران الجاري، وتقويض النظام الدستوري".