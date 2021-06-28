عضو بمجلس السيادة يؤكد عزم الحكومة على استكمال السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 28 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية السلام التي أقرتها اتفاقية سلام جوبا.



وعقد حجر لقاءً تنويرياً، يوم الأحد، مع فعاليات ولاية شرق دارفور، بمدينة الضعين، حيث قدم شرحاً مفصلاً، بحسب وكالة سونا، حول اتفاقية سلام جوبا، وما أحدثته من اختراق في قضايا البلاد السياسية والأمنية والاجتماعية، والميزة التفضيلية لإقليم دارفور.

من جانبهم، طالب مواطنو مدينة الضعين، عضو مجلس السيادة، بنقل مطالبهم إلى المركز لحلها، مؤكدين أنهم ظلوا يكررونها لكل مسؤول يأتي إليهم، ولم تجد الاستجابة. وأشار المواطنون، إلى أن ولاية شرق دارفور، تُعد من أغنى الولايات من حيث الموارد إلا أنها ظلت معزولة عن كل مدن السودان ولم يربطها طريق مسلفت بأي مدينة أخرى.

كما طالبوا بتقوية الأجهزة الأمنية بالولاية، وتفعيل دورها لمنع الاحتكاكات التي تحدث بين المزارعين والرعاة، معربين عن أسفهم لتراخ وبطء تلك القوات في الوصول، إلى موقع الحدث في الوقت المناسب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر.

إلى ذلك، دعا ممثل منسقية النازحين، إلى انشاء آلية لحماية المواطنين، وزيادة الأجهزة الأمنية وانتشارها لمنع الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون.

كما طالب بالإسراع في معالجة صراع المزارعين والذي ظل يتجدد كل موسم أمطار، بسبب الصراع حول الأراضي الزراعية، فضلاً عن التوسع الزراعي في أماكن الرعي.

من جانبه، قال ممثل الجبهة الثورية، محمود برمة، إن اللقاء أكد جدية أطراف السلام على تنفيذ سلام جوبا.

وأوضح بريمة، أنه اتفاق واضح وشامل، رغم ما صاحبه من تأخير في تنفيذه، وقال بعض المبررات منطقية ولكن البعض الآخر غير منطقي ولابد من الإسراع في تنفيذ كل بروتكولات الاتفاق.

من ناحية أخرى، دعا بريمة، كلاً من رئيسي حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، والحركة الشعبية ـ شمال عبد العزيز الحلو للحاق بركب السلام، مشدداً على أن البلاد محتاجة لوحدة كافة أبنائها.

وفي السياق، قال ممثل تنسيقية الحرية والتغيير، أحمد عيسى أبو، إن زيارة عضو مجلس السيادة إلى الولاية كانت ناجحة، وأن اللقاء النوعي الذي جمعه بمكونات الولاية نوقشت فيه كافة القضايا القومية وقضية الولاية بشكل أخص.