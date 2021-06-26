عاجل.. ترتيبات لتيسير عودة 400 من العالقين بالهند

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 26 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية السودانية عن اتخاذ كافة الترتيبات لتيسير عودة (400) من رعاياها العالقين بدولة الهند، في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.



وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أكدت وزارة الخارجية على أن موضوع السودانيين العالقين بالهند يشكل أولوية قصوى لأعمال اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والتي تشارك فيها الوزارة بفاعلية.

ونقلت (سونا) عن مصدر بالوزارة أن اللجنة تدرس الآن عدداً من الخيارات بما فيها خيار الاستعانة بالدول الشقيقة في بعض الترتيبات اللوجستية واستكمال بعض الترتيبات الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لعودة العالقين.

وأكد المصدر أن وزارة الخارجية تتابع مع السفارة السودانية بدلهي، موضوع العالقين والتنسيق معهم ومتابعة أمر عودتهم للبلاد.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد اهتمامها بمعالجة وضع أكثر من 400 من السودانيين العالقين حتى الآن في الهند التي ذهبوا اليها مستشفين قبل أن تضرب الهند جائحة كورونا الجديدة وتمنع السلطات فيها السفر دخولاً وخروجاً.