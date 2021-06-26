وزير الري المصري: كفاءة سد النهضة 30% فقط أضر السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 26 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم السبت، إن كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، وتخزين المياه فيه أضر السودان.



وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية أن الدليل على كلامه هو إلغاء 4 توربينات من السد، لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربينة، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن إثيوبيا أنشأت 5 سدود، ومصر وافقت عليها، كما أن هناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق ومصر لم تعترض.

وأشار وزير الري إلى أن ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ 5 مليارات متر مكعب، ما هو إلا شو إعلامي ولو تأخر شهرا، ما أثر على السودان، وكان خفف من الأضرار التي حدثت لأن التخزين أضر بالسودان مرتين.

وعن الموقف السوداني أوضح وجود حالة قلق لديهم بعد الذي حدث العام الماضي حينما شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد دون إخطار السودان التي فرغت سدودها، ومع توقف المطر حدثت أزمة للسودان، ومياه الشرب قطعت عن الخرطوم، وحدثت مشكلات عديدة، وترسبات في مجرى النهر".

ونوه إلى أنه في الشهر التالي له حدثت سيول ضخمة مع الفيضان، وهو ما تسبب في مشكلة للسودان "ولو كان هناك تنسيق لما حدثت أزمة، خاصة أن ملء السد العام الماضي لم تستفد منه إثيوبيا، لأنه كان بغرض سياسي وليس له هدف فني".

وأكد وزير الري المصري حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي لأن "الصراع ليس في صالح أحد"، مؤكدا شعوره بالقلق "ومن حق الجميع أن يقلق ولكن القلق الصحي يحتاج إلى العمل بجد واجتهاد ليس من جهة وزارة الري فقط، لكن الدولة كلها تعمل في هذا الملف".

وأوضح عبد العاطي أن "أديس أبابا تسعى لملء 13.5 مليار متر مكعب العام الحالي، وننتظر تحركات جديدة بعد تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الإفريقي".