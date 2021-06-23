عاجل.. وفد أمريكي يؤكد الاستعداد لتقديم العون للسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 23 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وفد من وكالة المعونة الأمريكية، الاستعداد لتقديم العون للسودان خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.



جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، اليوم الأربعاء، مع وفد المعونة الأمريكية برئاسة دانيال روبتسون، حيث تطرق اللقاء للمساعدات التي يمكن أن تقدمها المعونة الأمريكية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأكد الوفد الأمريكي، أن لدى المعونة برنامجا جاهزا لدعم السودان، غير أنه في حاجة لضوء أخضر من الحكومة يُظهر الرغبة في التحول الديمقراطي والمضي قدماً نحو الانتخابات.

من جانبه، أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي، عن تقديره لجهود المعونة الأمريكية لدعم السودان، مؤكدا ضرورة توحيد مكونات الفترة الانتقالية لضمان نجاح عملية الانتقال ونجاح مشروعات المعونة.

وأكد مالك عقار، ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية وفي مقدمتها المجلس التشريعي، قائلا: "إذا لم يتم استكمال هذه الهياكل فلن يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي".