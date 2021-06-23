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‎الإمارات: نرتبط مع السودان بعلاقات تاريخية

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 23 يونيو 2021

‎الإمارات: نرتبط مع السودان بعلاقات تاريخية

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متابعات - اخبار الخليج 365

قال سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي، إن بلاده ترتبط والسودان بعلاقات تاريخية في كافة المجالات، موضحًا أنها مستمرة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه في كل الظروف.

جاء ذلك خلال استقبال سفير الإمارات، اليوم الأربعاء، في مطار الخرطوم، طائرة المساعدات التي أرسلتها الإمارات إلى السودان، وتحمل على متنها 30 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس ""؛ لدعم جهود السودان في الحد من انتشار الجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر للسودان، معربًا عن امتنان الشعب السوداني لحكومة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل للسودان ولا سيما في المجال الطبي.  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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