‎الإمارات: نرتبط مع السودان بعلاقات تاريخية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 23 يونيو 2021

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قال سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي، إن بلاده ترتبط والسودان بعلاقات تاريخية في كافة المجالات، موضحًا أنها مستمرة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه في كل الظروف.



جاء ذلك خلال استقبال سفير الإمارات، اليوم الأربعاء، في مطار الخرطوم، طائرة المساعدات التي أرسلتها الإمارات إلى السودان، وتحمل على متنها 30 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"؛ لدعم جهود السودان في الحد من انتشار الجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر للسودان، معربًا عن امتنان الشعب السوداني لحكومة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل للسودان ولا سيما في المجال الطبي.