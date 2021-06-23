عاجل.. 100 مليون دولار من التنمية الدولية للسودان لمكافحة كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 23 يونيو 2021

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صدقت مؤسسة التنمية الدولية على منح السودان 100 مليون دولار لمكافحة جائحة فيروس كورونا، حسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء.



وقال سفير السودان في واشنطن الدكتور نور الدين ساتي في تغريدة في حسابه على "تويتر" اليوم إن مجلس مديري مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي صادق منذ دقائق على منح السودان 100 مليون دولار لمكافحة جائحة كورونا وبناء قدراته في هذا المجال.

وكتب ساتي قائلا: "جزيل الشكر لمجلس مديري مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي لمصادقته منذ دقائق علي منح السودان 100 مليون دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19 وبناء قدراته في هذا المجال. أمنياتنا بدوام الصحة للجميع".