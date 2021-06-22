عاجل.. السودان يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة حول سد النهضة "في أقرب وقت"

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 22 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

طالب السودان، الثلاثاء، رسميا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في "أقرب وقت"، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل.



وقالت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".

وطالبت بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.

ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن بمناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع".