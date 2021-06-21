عاجل.. وزير الثروة الحيوانية يبحث مشروعات الإنتاج بولاية الجزيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 21 يونيو 2021

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التقي وزير الثروة الحيوانيه والسمكيه اﻻستاذ حافظ ابراهيم عبدالنبي بمكتبه اليوم اﻻستاذ أيمن إبراهيم عبد القادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد اﻻقتصادية بولاية الجزيرة و.د نيازي محمد عثمان مدير اﻻدارة العامة للثروة الحيوانية.



وبحث اللقاء كيفية دعم مشروعات اﻻنتاج الحيواني وصحه الحيوان وتحسين النسل واﻻستزراع السمكي إضافة إلى التدريب وبناء القدرات.

وأكد الوزير اهتمامه بقطاع الثروة الحيوانية بالولاية واﻻرتقاء والنهوض به وحل العقبات التي تواجه القطاع وشدد حافظ علي ضرورة أن تكون للوﻻية خارطة إستثمارية ذات طابع خدمي لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية ، داعياً لزيادة اﻻنتاج والانتاجية واﻻهتمام بشريحة المربين والمنتجين ودعمهم وتدريبهم.

وأكد الوزير دعمه وأهتمامه بمركز المناقل للتلقيح الإصطناعي والنطف بإعتباره يساهم في تحسين نسل الحيوان في السودان وزيادة اﻻنتاج.

من جانبه أشاد مدير عام وزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية بالجزيرة بالدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه الوزارة للوﻻية ، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين المركز والوﻻية ، مما يسهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره عماد اﻻقتصاد القومي.