الاتحاد الأوربي يمول مشروعاً لزيادة إنتاج الصمغ العربي بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 21 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أطلقت حكومة السودان والاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مشروعًا من شأنه زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، من خلال التركيز على تحسين دخل المنتجين و سبل العيش.



الخرطوم: التغيير

ويهدف المشروع الجديد ، إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء في السودان، وتقوية صمود حزام الصمغ العربي.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون الوثيق ، ومتابعة من وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية.

والسودان ، هو أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم ، بإنتاج سنوي يعادل 70٪ من صادرات العالم من الصمغ العربي الخام ، وتعتمد مليون أسرة فقيرة حاليًا على عائدات إنتاجه.

ويلعب الصمغ العربي دورًا مهمًا في سلسلة القيمة الخاصة به ، نظراً لتوفيره فرصًا اقتصادية ، يمكن أن تنتشل العديد من النساء من الفقر وتعزز دورهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهم.

كما تساهم سلسلة قيمة الصمغ العربي في السلامة البيئية ، وتدعم إدارة التنوع البيولوجي وكذلك استعادة النظام البيئي وإعادة تأهيله، حيث يتم إنتاج المنتج تقليديًا في أنظمة الزراعة بشكل مستدام في السودان.

ويعتمد المشروع ، على مشروع تجريبي مولته الوكالة الفرنسية للتنمية في 2013.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان ، السفير روبرت فان دن دول ، إنهم يعملون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية السودانية والمؤسسة الوطنية للغابات وجمعية المزارعين للمساهمة بشكل جماعي في الحد من الفقر والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز صناعة الصمغ العربي.

وأضاف أن المشروع الجديد سيحسن الممارسات الزراعية وجودة الصمغ السوداني المصدر، منا أنه سيؤدي إلى انتعاش وإحياء القطاع الزراعي السوداني على التوالي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وجلب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد السوداني.

من جانبها، المديرة القطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في السودان، جايل بالينو، إن القطاع الزراعي بشكل عام والصمغ العربي بشكل خاص هو منطقة مميزة حيث أقام السودان وفرنسا علاقة قوية ومتعددة الأوجه.

وأضافت “تعد فرنسا المستورد الرئيسي للصمغ العربي السوداني ، لكنها ترغب في المضي قدمًا لمساعدة البلاد على تطوير إنتاجها وقيمتها المضافة”.