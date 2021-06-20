اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. الخارجية: نطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة

0 نشر
متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 20 يونيو 2021

عاجل.. الخارجية: نطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة

كتب

متابعات - اخبار الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، أن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:" إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة".

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة "الحدث"، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: "إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى.

وتابعت: "الجانب الإثيوبى يسعى للمماطلة والتضليل فى الفضاء الإعلامى وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا