عاجل.. التعايشي يؤكد تسخير كافة الجهود الرسمية لتعزيز التعايش السلمي

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 19 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي إستعداده التام لتسخير كافة الجهود الرسمية والشعبية ، لتعزيز التعايش السلمي وحل النزاع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة.



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، وفد قبيلة الفلاتة، في إطار المساعي الجارية للصلح بين قبيلتي التعايشة والفلاتة.

وقال الفريق شرطة بحرالدين عبدالله علي ، رئيس الوفد، في تصريح صحفي ، إن اللقاء تناول الجهود الجارية لحل النزاع الدائر بين القبيلتين ، مؤكدا إستعداد الفلاتة لوضع حد لهذه الصراعات ومعالجة كل القضايا المتصلة بتعزيز التعايش السلمي بين القبائل ، ودعم كل المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام، مشيراً إلى إستمرار اللقاءات بين الطرفين حتي تتم معالجة هذه المشكلة.

وأوضح بحر الدين أن اللقاء، ناقش ضرورة أن يتحرك وفد مشترك من القبيلتين وبأسرع ما يمكن ، لمناطق الأحداث تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي، لمعالجة جذور المشكلة بصورة نهائية.

وأمن الوفد علي دعمه للمبادرة التي قدمها والي ولاية جنوب دارفور ، ولجهود اللجنة التي شكلها لإحتواء النزاع بين القبيلتين.