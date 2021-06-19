عاجل.. وزير الدفاع يدق "جرس انطلاق" امتحانات الشهادة الثانوية

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 19 يونيو 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، السبت، بجميع أنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.



ودشن وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ، ضربة البداية بدق "جرس الانطلاق" في تمام الثامنة إلا ربع صباحا بتوقيت السودان، من مركز مدرسة بحري النموذجية إيذاناً بانطلاق العملية في تمام الثامنة.

وأكد الوزير اكتمال الاستعدادات من خلال الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص لتأمين عملية الامتحانات بشكل تام والحفاظ على هدوء الأحوال، لكي ينعم الطلاب بالأمان النفسي من أجل أداء امتحاناتهم بعيداً عن أجواء التوتر.

وحذر وزير الداخلية في تصريحات صحفية، من أي محاولات للعبث أو التأثير على سير عملية الامتحانات، مؤكدا أنه في حالة وقوع مثل تلك الأحداث سوف يلقى فاعليها الجزاء الرادع دون تهاون أو تأخير.

من جانبها، عبرت تماضر الطريفي وزيرة التربية والتعليم في السودان، عن حزنها للحادث المروري المروع بمنطقة مرشنج شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور الذي راح ضحيته 7 من الطلاب في طريقهم إلى مراكز أداء امتحانات الشهادة ووقفت ومرافقيها دقيقة حداد عليهم.

ودعت وزيرة التربية والتعليم الطلاب وذويهم إلى الحفاظ على الهدوء وأداء امتحاناتهم، دون الالتفات إلى الشائعات التي تُطلق من ذوي النفوس الضعيفة، مشيرة إلى أن عملية الامتحانات تسير في أجواء هادئة وبدرجة عالية من الانضباط والأمن.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في السودان لهذا العام 157.755 طالبا وطلبة.